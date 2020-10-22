Голикова рассказала, как Россия могла избежать нерабочих дней весной
Зампредседателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что Россия могла бы избежать введения нерабочих дней весной, если бы было время на подготовку к пандемии, сообщает РБК.
По словам вице-премьера, у правительства было два с половиной месяца для подготовки системы здравоохранения, чтобы не допустить взрывного роста заражения COVID-19, как в других странах. При этом в кабмине не исключали версии, что коронавирус минует Россию, как в свое время ближневосточный респираторный синдром и атипичная пневмония.
Голикова отметила, что достаточно было бы шести месяцев или года, чтобы не вводить самоизоляцию и нерабочие дни. Избежать каких-то ограничений и перехода на дистанционные режимы не получилось бы в любом случае, но это была бы не полная остановка, которая растянулась на полтора месяца.
Президент России объявил нерабочие дни в конце марта 2020 года. Этот режим продлился до середины мая. В настоящее время, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, снова вводить такой режим власти не планируют.
По данным оперштаба на 22 октября, всего в России зафиксировано 1 463 306 случаев COVID-19, в том числе 15 971 - за последние сутки. 1 107 988 человек полностью выздоровели, 25 242 пациента скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Парламентские выборы в Киргизии перенесли на 2021 год
- Голикова рассказала, как Россия могла избежать нерабочих дней весной
- Депутат Мосгордумы Шереметьев получил условный срок по делу о мошенничестве
- Пинал под столом: Ефремов пожаловался на Пашаева
- Путин уволил первого замдиректора ФСБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru