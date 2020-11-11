Голикова назвала дату начала пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора»
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» новосибирского центра «Вектор» стартуют 15 ноября одновременно с ее запуском в гражданский оборот. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе выступления перед депутатами Государственной думы.
Как уточнила вице-премьер, Российская Федерация уже израсходовала 510 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Также Голикова привела статистику, согласно которой, свыше 40% всех случаев заражения в стране выявлены с начала осени.
В целом по России на сегодня развернуто более 253 тысяч коек для больных COVID-19, из которых свыше 30 тысяч оборудованы аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Вице-премьер также отметила, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 субъектах федерации, передает RT. В антирекордсменах – Москва, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Алтай, Калмыкия, Магаданская область и Тува.
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