Голикова назвала число россиян, завершивших вакцинацию от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили 47,4 миллиона человек, сообщает ТАСС.
По её словам, повторно вакцинировались, в том числе после болезни, 1,9 миллиона человек, а полный курс вакцинации прошли 42,2 миллиона россиян.
«Для формирования коллективного иммунитета в России должны привиться ещё 35,9 миллиона граждан», - отметила Голикова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и считают главной причиной недостаточный уровень вакцинации, сообщает RT.
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