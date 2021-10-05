Голикова назвала число россиян, завершивших вакцинацию от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили 47,4 миллиона человек, сообщает ТАСС.

По её словам, повторно вакцинировались, в том числе после болезни, 1,9 миллиона человек, а полный курс вакцинации прошли 42,2 миллиона россиян.

«Для формирования коллективного иммунитета в России должны привиться ещё 35,9 миллиона граждан», - отметила Голикова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и считают главной причиной недостаточный уровень вакцинации, сообщает RT.

