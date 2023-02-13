Голикова: нацпроект «Здравоохранение» в 2022 году выполнен на 96%

По её словам, кассовое исполнение нацпроекта «составило 96%».

Она также рассказала, что в 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется строительство 497 новых объектов, а также покупка 736 быстровозводимых модулей.

Голикова добавила, что в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в текущем году в эксплуатацию долны быть введены 12 объектов, и ещё шесть - в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Ранее министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что показатели национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году в регионе выполнены почти на 100%, сообщает RT.

