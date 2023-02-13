Голикова: нацпроект «Здравоохранение» в 2022 году выполнен на 96%
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на исполнение национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году было предусмотрено 374,7 млрд рублей, сообщает ТАСС.
По её словам, кассовое исполнение нацпроекта «составило 96%».
Она также рассказала, что в 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется строительство 497 новых объектов, а также покупка 736 быстровозводимых модулей.
Голикова добавила, что в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в текущем году в эксплуатацию долны быть введены 12 объектов, и ещё шесть - в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Ранее министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что показатели национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году в регионе выполнены почти на 100%, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- «Крематорий» объявил о сборе денег на запись нового альбома
- Голикова: нацпроект «Здравоохранение» в 2022 году выполнен на 96%
- «Инициатива руководства»: Драпеко объяснила снятие Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике»
- Россия стала лидером по покупкам в Японии подержанных автомобилей
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии
- «Открытый грабёж». Захарова оценила постановление Киева о продаже конфискованных активов РФ
- На побережье Черного моря в Батуми взорвалась морская мина
- Сенаторов проверят на COVID перед посланием Путина Федеральному Собранию
- Франция призвала своих граждан покинуть Белоруссию
- СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru