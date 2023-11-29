Голикова: Наибольшая безработица наблюдается в Ингушетии, она достигла 27,1%

Она отметила, что уровень безработицы в Ингушетии в девять раз превышает среднероссийский показатель. По словам Голиковой, в регионе уже наблюдается положительная динамика: с начала 2023 года снижение безработицы составило 2,2 процентных пункта.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил, что низкая безработица в России является показателем эффективной экономической политики и ее социального измерения. По его словам, сейчас властям стоит сосредоточиться на уменьшении количества безработной молодежи, передает «Радиоточка НСН».

