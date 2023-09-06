Глава Минэка: «Аномально» низкая безработица тормозит экономику РФ

Чрезвычайно низкий показатель безработицы в России выступает тормозом для роста отечественной экономики, поскольку человеческий капитал превратился в наиболее дефицитный ресурс. Так оценил ситуацию министр экономического развития Максим Решетников.

Он назвал это «серьёзным системным вызовом». Глава ведомства принял участие в форуме социальных инноваций регионов. Решетников охарактеризовал как аномалию нынешний уровень безработицы в 3%. По его словам, в этом не никаких плюсов.

Как пояснил глава Минэкономразвития, ситуация приводит к опережающему росту заработных плат, что, в принципе, неплохо, если бы не существовало дефицита кадров, квалифицированных специалистов. Таким образом, речь идёт и о качестве трудовых ресурсов.