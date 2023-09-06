Глава Минэка: «Аномально» низкая безработица тормозит экономику РФ
Чрезвычайно низкий показатель безработицы в России выступает тормозом для роста отечественной экономики, поскольку человеческий капитал превратился в наиболее дефицитный ресурс. Так оценил ситуацию министр экономического развития Максим Решетников.
Он назвал это «серьёзным системным вызовом». Глава ведомства принял участие в форуме социальных инноваций регионов. Решетников охарактеризовал как аномалию нынешний уровень безработицы в 3%. По его словам, в этом не никаких плюсов.
Как пояснил глава Минэкономразвития, ситуация приводит к опережающему росту заработных плат, что, в принципе, неплохо, если бы не существовало дефицита кадров, квалифицированных специалистов. Таким образом, речь идёт и о качестве трудовых ресурсов.
Среди вариантов решения данной проблемы Решетников назвал более активное привлечение мигрантов в экономику. Он также предложил распространять механизмы нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий. Ещё один способ, по его мнению, заключается в интенсивном внедрении искусственного интеллекта в производство.
Безработица в РФ в июле вновь обновила исторический минимум и сократилась до 3%. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предрекла на этом фоне высокую конкуренцию за сотрудников среди работодателей.
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