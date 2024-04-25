Голикова: Маткапитал в 2023 году получили 924 тысячи семей

Как отметила Голикова, маткапитал — один из самых востребованных инструментов национального проекта «Демография».

«В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего... или последующих детей – 596,7 тысячи семей», – указала вице-премьер.

По словам зампреда правительства, материнский капитал в прошлом году получили 924 тысячи семей, в первом квартале 2024 года — 181,9 тысячи семей.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала по меньшей мере до 2030 года, пишет «Свободная пресса».

