Голикова: Маткапитал в 2023 году получили 924 тысячи семей
Материнский капитал при рождении третьего ребенка и последующих детей в прошлом году получили почти 600 тысяч российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампреда правительства.
Как отметила Голикова, маткапитал — один из самых востребованных инструментов национального проекта «Демография».
«В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего... или последующих детей – 596,7 тысячи семей», – указала вице-премьер.
По словам зампреда правительства, материнский капитал в прошлом году получили 924 тысячи семей, в первом квартале 2024 года — 181,9 тысячи семей.
Ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала по меньшей мере до 2030 года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru