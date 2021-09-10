В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым
Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, который погиб 8 сентября в Красноярском крае, началась в Москве.
Как сообщает Ura.ru, у здания МЧС на улице Ватутина собрались сотрудники ведомства, начали нести цветы.
Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме, ожидается, что попрощаться с министром прибудет президент России Владимир Путин.
Зиничева похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, по окончании церемонии гроб с телом министра спецбортом отправят в Северную столицу.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Министр пытался спасти сорвавшегося с обрыва режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм, напоминает РИА ФАН. Оба мужчины погибли. Зиничев посмертно награжден званием Героя России.
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