Голикова: Горожане болеют в 1,5 раза чаще сельских жителей

Распространённость заболеваний в крупных городах в полтора раза выше, чем в сельской местности. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что, с одной стороны, доступность медицинских услуг и развитая инфраструктура мегаполисов позволяет их жителям вести здоровый образ. Но при этом, по словам Голиковой, предоставляя больше возможностей, города могут создавать проблемы для здоровья граждан. Всё это является предпосылками к тому, что распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности.

Основными «факторами риска» для горожан является качество воздуха и воды, высокая плотность населения, низкая физическая активность, а также большая концентрация техники и машин, отмечает RT.

Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, население маленьких городов России уменьшилось на 1,5 миллиона человек с 2004 года. П словам вице-премьера, жители Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов уезжали в основном в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, подчеркивает Ura.ru.



