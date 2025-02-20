Голикова: Доля россиян, считающих семью главной ценностью, вырастет до 80%
Кабмин рассчитывает, что за время реализации нацпроекта «Семья» до 2030 года доля россиян, которые считают семью своей главной ценностью, вырастет до 80%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, планируется, что также повысится мотивация семей к рождению детей, сформируются положительные семейные установки, в том числе позитивный образ многодетной матери и семьи. Голикова отметила, что общий объем финансирования национального проекта из федерального бюджета составляет 17,9 трлн рублей, в том числе в 2025 году – 2,8 трлн рублей.
В реализации нацпроекта участвуют 11 организаций и федеральных органов.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН заявил, что многие федеральные меры поддержки рождаемости никак не помогают регионам. По его словам, необходимо доплачивать за каждого ребенка вне зависимости от возраста и доходов родителей, передает «Радиоточка НСН».
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