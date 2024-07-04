Голикова: Число россиянок репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года

Снижение числа женщин репродуктивного возраста в России прогнозируется до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Зампред правительства подчеркнула, что сложившиеся сегодня вызовы необходимо учитывать при выработке новых подходов национального проекта «Семья».

«Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — указала Голикова.

В то же время вице-премьер отметила, что с 2026 года ожидается некоторый рост числа молодых россиянок, которые родились в первой половине 2000-х. В связи с этим следует создавать дополнительные возможности для поддержки молодых семей.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что в России число женщин репродуктивного возраста — 20-29 лет — начнет прирастать только после 2028 года.

