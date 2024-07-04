Голикова: Число россиянок репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года
Снижение числа женщин репродуктивного возраста в России прогнозируется до 2046 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Зампред правительства подчеркнула, что сложившиеся сегодня вызовы необходимо учитывать при выработке новых подходов национального проекта «Семья».
«Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — указала Голикова.
В то же время вице-премьер отметила, что с 2026 года ожидается некоторый рост числа молодых россиянок, которые родились в первой половине 2000-х. В связи с этим следует создавать дополнительные возможности для поддержки молодых семей.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что в России число женщин репродуктивного возраста — 20-29 лет — начнет прирастать только после 2028 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru