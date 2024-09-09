Голикова: Число мест на целевое обучение в вузах составило 145,4 тысячи
Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
По ее словам, на целевое обучение по программам специалитета и бакалавриата уже зачислено около 39 тысяч человек. Голикова отметила, что прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН заявила, что абитуриентам необходимо обращаться в Рособрнадзор и Минобрнауки при «овербукинге» в вузах. По ее словам, в ведомствах проверят каждую ситуацию и будут находить механизм ее решения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru