Голикова: Число мест на целевое обучение в вузах составило 145,4 тысячи

По ее словам, на целевое обучение по программам специалитета и бакалавриата уже зачислено около 39 тысяч человек. Голикова отметила, что прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН заявила, что абитуриентам необходимо обращаться в Рособрнадзор и Минобрнауки при «овербукинге» в вузах. По ее словам, в ведомствах проверят каждую ситуацию и будут находить механизм ее решения, передает «Радиоточка НСН».

