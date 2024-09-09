Голикова: Число мест на целевое обучение в вузах составило 145,4 тысячи

Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Вузы заявили об увеличении абитуриентов-участников СВО

По ее словам, на целевое обучение по программам специалитета и бакалавриата уже зачислено около 39 тысяч человек. Голикова отметила, что прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН заявила, что абитуриентам необходимо обращаться в Рособрнадзор и Минобрнауки при «овербукинге» в вузах. По ее словам, в ведомствах проверят каждую ситуацию и будут находить механизм ее решения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Россиявузы

Горячие новости

Все новости

партнеры