Голикова: число курильщиков в России сократилось на половину

В России сократилось число курильщиков примерно на половину, начиная с 2009 года, когда в стране начала реализовываться программа нацпроекта «Здоровье». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании форума «Здоровое общество», сообщает «Интерфакс».

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«Когда мы начинали было широко распространено курение - почти 40% взрослого населения. Теперь - менее 19% с учетом вейпов», - подчеркнула вице-премьер.

По её словам, на это повлиял ряд мер. Голикова напомнила, что с 2009 года активно развивались центры здоровья, создавались кабинеты медицинской профилактики, началась информационная кампания и работа с населением.

Ранее в Госдуму внесен законопроект о запрете курения вблизи остановок и магазинов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:НацпроектыРоссияКурениеТатьяна Голикова

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