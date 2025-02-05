«Годик-два»: Секс-шопы решили переждать кризис на фоне популярности маркетплейсов

Секс-шопы действительно переживают кризис на фоне конкуренции с маркетплейсами, однако ситуация нормализуется через год-два, как и во все предыдущие кризисы, заявил в разговоре с НСН основатель сети интим-бутиков «Розовый кролик» («Pink Rabbit Family») Максимилиан Лапин.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сообщил, что к началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране – на 7,8% год к году, до 1,99 тысячи. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). В Красноярске и Ростове-на-Дону число таких магазинов не изменилось и составило 38 и 30 соответственно. Эксперты отмечают, что основная причина – рост популярности маркетплейсов и сетевых магазинов косметики, где россияне все чаще покупают интимные товары. Лапин отметил, что интимные магазины переживают очередной кризис, из которого все равно будет выход.