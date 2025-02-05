«Годик-два»: Секс-шопы решили переждать кризис на фоне популярности маркетплейсов
Закрытие ряда секс-шопов в РФ связано не только с популярностью маркетплейсов, но и с ростом валюты и проблемами с логистикой, отметил в эфире НСН Максимилиан Лапин.
Секс-шопы действительно переживают кризис на фоне конкуренции с маркетплейсами, однако ситуация нормализуется через год-два, как и во все предыдущие кризисы, заявил в разговоре с НСН основатель сети интим-бутиков «Розовый кролик» («Pink Rabbit Family») Максимилиан Лапин.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сообщил, что к началу 2025 года в 12 из 16 российских городов-миллионников снизилось количество секс-шопов: в целом по стране – на 7,8% год к году, до 1,99 тысячи. Рост отмечен только в Екатеринбурге (на 2,6%, до 39) и Новосибирске (на 5,5%, до 58). В Красноярске и Ростове-на-Дону число таких магазинов не изменилось и составило 38 и 30 соответственно. Эксперты отмечают, что основная причина – рост популярности маркетплейсов и сетевых магазинов косметики, где россияне все чаще покупают интимные товары. Лапин отметил, что интимные магазины переживают очередной кризис, из которого все равно будет выход.
«С 2008-2009 года это уже, по сути, пятый кризис, мы проживаем кризисные события. В 2008-2009 году мы помним курс валюты, потом был 2014 год, потом опять валюта, в 2020-м ковид, потом СВО, и сейчас события все опять в комплексе. И, соответственно, бизнесменам тяжело инвестировать. Поэтому, так сказать, на радость (депутату Госдумы Виталию - прим. НСН) Милонову, который хотел закрыть магазин, даже закрывать не пришлось. По статистике, где-то лет 10 назад примерно до 4 тысяч было магазинов по стране. Примерно годик-два нужно потерпеть. И дальше спокойно, потихонечку все нормализуется», - сказал он.
По словам Лапина, закрытие ряда секс-шопов также связано с ростом валюты и проблемами с логистикой.
«Момент связан с ростом валюты, товары дорожают, сложнее делать бизнес, сложнее привозить товары за-за границы, логистика и прочее. И даже какое-то время мы полгода не могли привезти товары из Европы. Также очень большая активность маркетплейсов. Большинство интим-магазинов, по сути, работают на низкий сегмент, на недорогой товар. И они конкурируют вместе с маркетплейсами. А мы, «Розовый кролик», больше в сегменте премиум, выше среднего. Поэтому наши товары непосредственно на маркетплейсах мало представлены. Есть случаи, когда игрушки низкого качества взрываются прямо во время использования и так далее. Это такая себе история», - добавил собеседник агентства.
Ранее член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявлял, что размещение манекенов в нижнем белье на витринах секс-шопов выглядит особенно цинично с учетом Года семьи, который проходил в РФ в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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