«Осадки и тепло»: Змеелов Старков объяснил нашествие змей в Московской области

«Гадюк в этом районе нет, ужи были, год на год не приходится. Есть район Троицк, там тоже года три назад было нашествие ужей. Они не опасны, но, если они кому-то не нравятся, тут ничего не поделаешь. Их появление зависит от осадков, сезона, тепла, от чередования этих факторов. Гадюки бывают на Пахре, в районе Домодедово и Подольска. Просто вырастает травища, что их днем с огнем не найдешь. Ужи раньше жили в Коломенском, когда лягушки там еще водились. В Крылатском также были ужи», - сказал Старков.

Он также рассказал, что делать россиянам, которые встретили на своем пути змею. По словам Старкова, ужей не нужно трогать руками, а при укусе следует выпить антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

«Ужей не нужно трогать руками. Практически все рептилии в Московской области считаются охраняемыми. Службы спасения от змей у нас не существует. В случае укуса необходимо обращаться к медикам. Главное, не бояться их и не паниковать. При укусе нужно успокоиться, принять антигистаминные препараты, чтобы не было аллергической реакции. А вот после укуса гадюки можно очень долго лечиться», - резюмировал Старков.

Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал в интервью НСН, что вероятность летального исхода после укуса ядовитой змеи в Подмосковье и окрестных регионах крайне мала, сообщает «Радиоточка НСН».

