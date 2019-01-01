Змеи убивают десятки тысяч человек в год
Всемирная организация здравоохранения представила новую стратегию, которая должна помочь за 12 лет сократить вдвое смертность или масштабы инвалидности, связанные с укусами ядовитых змей. Официально стратегия будет запущена 23 мая в Женеве представителями Коста-Рики и Нигерии.
По данным ВОЗ, ежегодно от змеиного яда умирают от 80 тысяч до 138 тысяч человек. Многие выжившие зачастую становятся инвалидами.
Основные жертвы змей - жители стран Азии и Африки, передает «Интерфакс».
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