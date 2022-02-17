Гоблин попал в больницу

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков попал в больницу. Об этом сообщил сам публицист.

«Как тот лось в анекдоте: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков в Instagram.