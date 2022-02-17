Гоблин попал в больницу

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков попал в больницу. Об этом сообщил сам публицист.

«Как тот лось в анекдоте: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков в Instagram.

Писатель не уточнил, что послужило поводом для обращения к медикам.

Пучков наиболее известен по своим специфическим переводам фильмов, в числе работ публициста ленты «Криминальное чтиво», «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БлогерыГоспитализация
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