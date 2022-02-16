Народный артист Иван Краско госпитализирован

Народный артист 91-летний Иван Краско госпитализирован. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» его директор Вячеслав Смородинов, передает РИА Новости.

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По словам Смородинова, артист ему сказал на днях: «Все было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком».

В конце августе прошлого года народный артист попал в реанимацию с инсультом. Его выписали ближе к середине сентября.

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ФОТО: РИА Новости
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