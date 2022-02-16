Народный артист Иван Краско госпитализирован
16 февраля 202222:58
Народный артист 91-летний Иван Краско госпитализирован. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» его директор Вячеслав Смородинов, передает РИА Новости.
По словам Смородинова, артист ему сказал на днях: «Все было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком».
В конце августе прошлого года народный артист попал в реанимацию с инсультом. Его выписали ближе к середине сентября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru