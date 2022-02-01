В Балашихе наледь упала на женщину с детьми

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Балашихе. Наледь упала с крыши дома на 35-летнюю женщину и двух детей пяти и девяти лет. Пострадавшие были госпитализированы с травмами головы.

«В настоящее время следователем осуществляется осмотр мест происшествия, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени вреда, причинённого здоровью пострадавших», - отметили в ведомстве.

Ранее глава Липецка Евгения Уваркина жёстко раскритиковала управляющие компании и пообещала «переломать ноги» лентяям, из-за которых заснеженные проезды не позволяли жителям ходить по дворам с детьми и ездить на машинах.