Очередное спорное заявление сделала российская чиновница. На сей раз «отличилась» глава департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Она предложила молодым девушкам пораньше рожать детей, а получение высшего образования отложить на потом. По её словам, чем «раньше девочка родит, тем здоровее будет её поколение, и тем лучше для самой женщины». После поднявшейся в соцсетях и СМИ вонлы негодования, в дело пришлось вмешаться губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину, который отметил, что это личное мнение Арсениной «как врача».

«Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу», — отметил губернатор. Он отметил,что у людей могут быть разные приоритеты в жизни. Он подчеркнул, что высокий уровень профессиональной подготовки так же важен для страны, как и высокий уровень рождаемости.

Общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН заявила, что её крайне удивляет такая позиция чиновницы.

«Заявление этой чиновницы безграмотно сразу по всем статьям. С гинекологической точки идеальный возраст рождения ребенка – 25 лет. Вовремя поступив, девушка к этому возрасту успевает закончить высшее образование. Дети молодых матерей находятся в такой же группе риска, как и дети матерей в возрасте, за 40. Но женщина за 40, как правило, может обеспечить себе дорогие родовспомогательные технологии. И в результате этот ребенок все равно будет здоровее, чем у девочки 17-18-20 лет, еще не сформированной чисто физиологически», - отметила она.

Между тем, Юлия Арсенина рассказала ТАСС, что её предложение было направленно исключительно на снижение абортов в регионе.

Подобные заявления, увы, не редкость в современном обществе. В последнее время они сыплются как из рога изобилия.

Первой стала директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. По ее мнению, государство не обязано помогать детям.

Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев заявил, что учителя и врачи, имеющие невысокие зарплаты, просто «мало работают» работают.

Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова заявила, что ее неправильно поняли, когда трактовали слова чиновницы, назвавшей завышенными требования молодых учителей получать больше девяти тысяч рублей.

И если кто-то видит в словах чиновников очевидную глупость и некомпетентность, то иное мнение в эфире НСН высказал экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев.