«Глумливо и кощунственно!»: Милонова возмутила идея брака с погибшими военными

В Госдуме рассмотрят законопроект, который разрешит признавать супругами (с точки зрения предоставления льгот) женщин, чей гражданский сожитель погиб на спецоперации. Для этого нужно совместно проживать не менее трех лет. Также предусмотрена возможность такого признания брака при совместном проживании не менее года при условии наличия ребенка.

Милонов выступил против трактовок этой инициативы как о «браках с погибшими военными».

«Кто такое предложил? Как можно заключить брак с погибшим человеком? Это по определению невозможно. Рабочая группа по СВО выработала предложение о том, чтобы признать случаи гибели военнослужащего, не успевшего зарегистрировать брак. То есть когда человек жил с девушкой, но не успел жениться, ушел в армию и погиб, признать определенные права за проживавшей с ним женщиной. Можно признать социальные гарантии, но браком признать невозможно никак. Брак – это такая вещь, там требуется официальное согласие двух сторон. К тому же это глумливо и кощунственно, мне кажется. Если честно, это просто неэтично», - заявил депутат.

Законопроект внесли в Госдуму первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

«После решения суда «фактическая» супруга получит право быть наследником, а также - права на положенные по закону льготы», - писал об инициативе Турчак. При этом о «браках с погибшими военными» он не упоминает.

Ранее Милонов призвал наказывать разводящихся людей штрафом, обязательными работами или отправкой в зону проведения спецоперации. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

