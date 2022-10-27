«Глубоко внутри у каждого». Путин оценил лозунг «Своих не бросаем»

По словам российского лидера, готовность бороться за своих людей ведёт к сплоченности общества.



«Готовность бороться за своих людей ведёт к сплоченности общества, в этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили, и вот это самое главное», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что к проведению специальной военной операции на Украине привёл устроенный там госпереворот, в происходящем сейчас виновен именно Запад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».