«Глубоко внутри у каждого». Путин оценил лозунг «Своих не бросаем»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что лозунг «Своих не бросаем» сидит глубоко внутри «каждого русского и представителей других этнических групп россиян».

Путин: Мы осознали, что мы великая страна

По словам российского лидера, готовность бороться за своих людей ведёт к сплоченности общества.

«Готовность бороться за своих людей ведёт к сплоченности общества, в этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили, и вот это самое главное», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что к проведению специальной военной операции на Украине привёл устроенный там госпереворот, в происходящем сейчас виновен именно Запад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВалдайВладимир Путин
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