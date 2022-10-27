Путин: Мы осознали, что мы великая страна

Владимир Путин заявил, что Россия осознала свое величие, хотя недавно казалось, что страна превращается в полуколонию.

Президент России выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы - великая страна, мы понимаем последствия, связанные с закручиванием новых технологий, но они и так закручивались», - сказал Путин.