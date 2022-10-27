Путин: Мы осознали, что мы великая страна
Владимир Путин заявил, что Россия осознала свое величие, хотя недавно казалось, что страна превращается в полуколонию.
Президент России выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы - великая страна, мы понимаем последствия, связанные с закручиванием новых технологий, но они и так закручивались», - сказал Путин.
По его словам, еще недавно Россия превращалась в полуколонию, и казалось, что все развалится по щелчку Запада, но этого не случилось, экономические возможности России оказались крепче.
Ранее Путин заявил, что Запад дискредитировал себя, прикарманив золотовалютные резервы России.
По его словам, расчеты в национальных валютах будут набирать темпы, Запад дискредитировал доллар.
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