Путин: Мы осознали, что мы великая страна

Владимир Путин заявил, что Россия осознала свое величие, хотя недавно казалось, что страна превращается в полуколонию.

Президент России выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы - великая страна, мы понимаем последствия, связанные с закручиванием новых технологий, но они и так закручивались», - сказал Путин.

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По его словам, еще недавно Россия превращалась в полуколонию, и казалось, что все развалится по щелчку Запада, но этого не случилось, экономические возможности России оказались крепче.

Ранее Путин заявил, что Запад дискредитировал себя, прикарманив золотовалютные резервы России.

По его словам, расчеты в национальных валютах будут набирать темпы, Запад дискредитировал доллар.

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ФОТО: РИА Новости
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