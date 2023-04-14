«Глубоко наплевать!»: Стрелков отреагировал на сообщения о проверке на дискредитацию ВС РФ

Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что некая Татьяна из Новосибирска потребовала проверить Игоря Стрелкова на предмет дискредитации ВС РФ. Женщина подтвердила авторам канала, что у нее есть вопросы к Стрелкову, но дальше общаться отказалась, завершив беседу фразой «зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах». Стрелков о проверке не слышал.

«Я об этом еще не слышал. Удивляться не приходится. Если есть желание у властей проверить меня на предмет дискредитации, ну что ж, это их право. Не всем нравятся мои выступления, моя критика действий властей. Я спокойно к этому отношусь. Если бы у меня не было врагов, то я жил бы бесполезно. Ситуация в стране накаляется, обостряется. Наступление противника может начаться в обозримом будущем. Неизвестно чем оно закончится, хотя надеюсь, что отобьются наши Вооруженные силы. Может именно сейчас какие-то группировки решили, что надо меня убирать с арены. Сразу скажу, что никакие преследования не повлияют на мою позицию. Заткнуть мне рот можно только жестким насильственным путем. Человеку, который уже приговорен в Гааге к пожизненному заключению (по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, - прим. НСН), глубоко наплевать на такую чушь и мелочь», - сказал Стрелков.

Ранее Стрелков в эфире НСН заявил, что не боится за свою жизнь. Так он прокомментировал теракт во время которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

