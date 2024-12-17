СМИ: Gloria Jeans сокращает производственные площадки в Ростовской области

Также в министерстве промышленности и энергетики региона объяснили, что сейчас Gloria Jeans занимается оптимизацией производственного процесса. По словам чиновников, объёмы выпуска продукции остаются на уровне прошлого года.

При этом партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская заявила, что, возможно, Gloria Jeans переводит пошив на фабрики партнеров, либо переносит этот процесс в такие страны как Вьетнам, Бангладеш и Узбекистан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

