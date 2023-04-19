«Боязнь осталась»: Китайские IT-компании могут уйти с рынка РФ

Некоторые высокопоставленные российские чиновники около десяти месяцев назад выразили обеспокоенность из-за рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от китайских технологий; она возникла после того как Москва потеряла доступ к альтернативным поставщикам из-за санкций США и Евросоюза в ответ на военные действия на Украине, сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что Россия хотела приобрести у Китая радиоэлектронику, базовые станции, микросхемы, материалы, используемые в полупроводниках и другие технологии. Увенчались ли переговоры успехом не сообщается. Кусков считает, что китайские компании могут вообще уйти с российского рынка.

«Мы во многом зависит от Китая. Действительно, процессоры, материнские платы не выпускаются в России. Процессоры «Байкал», «Эльбрус» выпускались на Тайване и сейчас не производятся у нас. По сути, если мы не везем параллельным импортом продукцию, то везем из КНР. Боязнь китаезавимисости осталась. У нас нет производств, нужных станков для производства такой продукции. Поэтому все это сказывается не самым лучшим образом. Huawei закрыла в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, чтобы остаться на европейском рынке. Другие китайские компании работают, но если возникнут проблемы с санкциями, то тоже ситуация изменится в худшую сторону», - сказал Кусков.

Ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН заявил, что российские производители разрабатывают оборудование и тестируют, но аналогов оборудованию Nokia, Ericsson и Huawei пока не создали.

