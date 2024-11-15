Globalcheck: В России вновь заработал YouTube

В России начал восстанавливаться доступ к YouTube, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса Globalcheck.

Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России

Видеохостинг работает у всех мобильных операторов.

Ранее глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал о реакции президента России Владимира Путина на просьбу разобраться с замедлением работы YouTube. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

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ФОТО: РИА Новости
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