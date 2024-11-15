Globalcheck: В России вновь заработал YouTube
15 ноября 202400:16
В России начал восстанавливаться доступ к YouTube, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса Globalcheck.
Видеохостинг работает у всех мобильных операторов.
Ранее глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал о реакции президента России Владимира Путина на просьбу разобраться с замедлением работы YouTube. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru