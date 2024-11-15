GlobalCheck: Изменений в доступности YouTube в РФ нет

В сообщении говорится, что данные мониторинга из публичной версии проверки доступности ресурсов «были не совсем корректно интерпретированы» средствамми массовой информации.

«Домен youtube.com и ранее был доступен на значительной доли интернет-подключений, однако как блокировка, так и замедление YouTube, осуществляется по определённым поддоменам», - уточнили в GlobalCheck.

Также отмечается, что проверка доступности не подразумевает измерения замедления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема замедления YouTube вряд ли относится к приоритетным темам на повестке дня россиян, а вопросы лучше задавать Роскомнадзору, сообщает «Свободная пресса».