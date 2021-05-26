Глоба рассказал, как лунное затмение влияет на психику людей

Астролог Павел Глоба заявил, что во время лунных затмений у людей «повышается уровень эмоциональной безответственности» и они могут «творить всевозможные маргинальные поступки», пишет News.ru.

По его словам, затмения влияют на психику, самочувствие и поступки людей.

Астролог вспомнил ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, и отметил, что оно произошло накануне прошлого лунного затмения и актёр мог бы избежать трагедии, если бы совершил поездку на несколько дней раньше или позже.

«Затмение всегда связано статистически, правда, почему - никто этого не знает, ни учёные, ни астрологи, но в это время всегда повышается уровень аварий, конфликтов, катастроф. Такое есть, человеческий фактор», - подчеркнул Глоба.

Комментируя астрономическое явление, которое ожидается 26 мая, астролог посоветовал не употреблять алкоголь, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть осторожным на дороге.

Ранее в пресс-службе Московского планетария рассказали, что жители Земли в 2021 году смогут наблюдать два солнечных и два лунных затмения, одно из которых 26 мая совпадёт с суперлунием.

