Глоба рассказал, как лунное затмение влияет на психику людей
Астролог Павел Глоба заявил, что во время лунных затмений у людей «повышается уровень эмоциональной безответственности» и они могут «творить всевозможные маргинальные поступки», пишет News.ru.
По его словам, затмения влияют на психику, самочувствие и поступки людей.
Астролог вспомнил ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, и отметил, что оно произошло накануне прошлого лунного затмения и актёр мог бы избежать трагедии, если бы совершил поездку на несколько дней раньше или позже.
«Затмение всегда связано статистически, правда, почему - никто этого не знает, ни учёные, ни астрологи, но в это время всегда повышается уровень аварий, конфликтов, катастроф. Такое есть, человеческий фактор», - подчеркнул Глоба.
Комментируя астрономическое явление, которое ожидается 26 мая, астролог посоветовал не употреблять алкоголь, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть осторожным на дороге.
Ранее в пресс-службе Московского планетария рассказали, что жители Земли в 2021 году смогут наблюдать два солнечных и два лунных затмения, одно из которых 26 мая совпадёт с суперлунием.
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