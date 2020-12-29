Четыре затмения и суперлуние увидят земляне в 2021 году
Два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, согут наблюдать жители Земли в 2021 году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Первое из солнечных затмений (кольцеобразное), астрономы прогнозируют 10 июня. Солнечный диск скроется от глаз наблюдателей на 91,5%. Жители России смогут увидеть как кольцеобразную, так и частные фазы этого события.
Зимой, а именно 4 декабря, произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать из акватории Тихого и Атлантического океанов, а также в Антарктиде. Частные фазы затмения смогут увидеть жители юга Африки и юга Австралии. К сожалению, с территории России увидеть затмение не получится.
Первое лунное затмение (полное) россияне смогут увидеть 26 мая. В планетарии отметили, что он совпадёт с суперлунием - явлением, когда совпадают полнолуние и наибольшее сближение Земли и её спутника, который кажется больше и ярче, чем обычно. Наблюдать затмение смогут жители Дальнего Востока, а короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке и Чукотке, прилегающих территориях.
Второе лунное затмение произойдёт 19 ноября. Россияне смогут увидеть его на Чукотке и Камчатке, а отдельные фазы можно будет наблюдать на Дальнем Востоке.
Ранее заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил, что люди реагируют на любые «всплески» на Солнце или изменение его активности, сообщает Ura.ru. По словам медика, время затмения лучше провести в постели и при появлении малейшего недомогания обратиться к врачу.
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