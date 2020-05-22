Собянин добавил младшему медперсоналу в Москве 15 - 20 тыс. рублей

Младшему медицинскому персоналу российской столицы назначены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 20 тысяч рублей. Постановление об этом подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что дополнительное пособие, в частности, полагается сёстрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам. Эти категории получат по 15 тысяч рублей.

В случае выявления в медицинском учреждении, где они трудятся, новой коронавирусной инфекции, выплаты увеличиваются до 20 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВыплатыСобянинМедики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры