Собянин добавил младшему медперсоналу в Москве 15 - 20 тыс. рублей

Младшему медицинскому персоналу российской столицы назначены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 20 тысяч рублей. Постановление об этом подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что дополнительное пособие, в частности, полагается сёстрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам. Эти категории получат по 15 тысяч рублей.

В случае выявления в медицинском учреждении, где они трудятся, новой коронавирусной инфекции, выплаты увеличиваются до 20 тысяч рублей.

