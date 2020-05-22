Собянин добавил младшему медперсоналу в Москве 15 - 20 тыс. рублей
22 мая 202019:29
Младшему медицинскому персоналу российской столицы назначены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 20 тысяч рублей. Постановление об этом подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что дополнительное пособие, в частности, полагается сёстрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам. Эти категории получат по 15 тысяч рублей.
В случае выявления в медицинском учреждении, где они трудятся, новой коронавирусной инфекции, выплаты увеличиваются до 20 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru