Главврач омской больницы прокомментировал визит людей в штатском

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что не знает, кем были посетившие его кабинет во время госпитализации Алексея Навального люди в штатском. Ранее СМИ предположили, что к Мураховскому приходили представители силовых структур.

«Я не могу сказать, что они что-то делали», - заявил главврач, подчеркнув, что никакого вмешательства в процесс лечения пациента не было. Мураховский добавил, что все решения по лечению обсуждались только между врачами, передаёт «Интерфакс».

Заместитель главврача Анатолий Калиниченко со своей стороны отметил, что передаваемые журналистам сведения о состоянии Навального он ни с кем не согласовывал.

Врачи подозревали у Навального отравление, однако в анализах яда не нашли и пришли в выводу, что у политика нарушение обмена веществ в связи с резким падением сахара в крови. Позже в моче пациента нашли алкоголь и кофеин.

Представители Навального полагают, что его могли отравить намеренно. Они настояли на транспортировке политика в немецкую клинику. Он остаётся в тяжёлом состоянии в коме.

