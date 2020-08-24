Главврач омской больницы прокомментировал визит людей в штатском
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что не знает, кем были посетившие его кабинет во время госпитализации Алексея Навального люди в штатском. Ранее СМИ предположили, что к Мураховскому приходили представители силовых структур.
«Я не могу сказать, что они что-то делали», - заявил главврач, подчеркнув, что никакого вмешательства в процесс лечения пациента не было. Мураховский добавил, что все решения по лечению обсуждались только между врачами, передаёт «Интерфакс».
Заместитель главврача Анатолий Калиниченко со своей стороны отметил, что передаваемые журналистам сведения о состоянии Навального он ни с кем не согласовывал.
Врачи подозревали у Навального отравление, однако в анализах яда не нашли и пришли в выводу, что у политика нарушение обмена веществ в связи с резким падением сахара в крови. Позже в моче пациента нашли алкоголь и кофеин.
Представители Навального полагают, что его могли отравить намеренно. Они настояли на транспортировке политика в немецкую клинику. Он остаётся в тяжёлом состоянии в коме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Австрия вышлет российского дипломата
- Из администрации Трампа уходит советница Конуэй
- ФСБ пресекла вербовку и отправку россиян в Сирию
- Мошенники впервые взломали систему быстрых платежей
- Главврач омской больницы прокомментировал визит людей в штатском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru