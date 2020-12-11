Главврач Коммунарки опубликовал статистику с больными COVID-19

Главврач московской больницы № 40 Денис Проценко сообщил о тяжелой ситуации в медучреждении – каждого четвертого пациента с COVID-19 помещают в палаты интенсивной терапии. Статистику по больнице Проценко опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что из 246 пациентов на интенсивной терапии, 62 человека находятся на искусственной вентиляции легких. За последние сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступили 99 пациентов, 24 человека скончались.

В октябре смертность от коронавируса стала рекордной с начала пандемии

В Москве 10 декабря зарегистрировали 6730 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 1663 пациента госпитализированы.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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