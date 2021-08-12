Меняйло: проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были еще в прошлом году
Проблемы с подачей кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе были еще в 2020 году, сообщил в Facebook врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.
Это показали первые после аварии проверки системы подачи кислорода. Меняйло потребовал от «ответственных лиц», чтобы они вовремя сообщали о проблемах, поскольку без этого нельзя создать эффективную систему оказания медицинской помощи.
«Докладывайте и говорите правду. Проблемы в медучреждениях нужно своевременно озвучивать и решать, - написал Меняйло.
Напомним, в момент аварии в реанимационном отделении лечебного учреждения находился 71 человек, из них 13 на инвазивнной искусственной вентиляции легких. 11 из них скончались в результате поломки системы обеспечения кислородом. При этом смерть двоих может быть не связана непосредственно с инцидентом.
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