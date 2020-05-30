Главврач больницы им Филатова призвал москвичей носить маски и перчатки вне дома

Вечорко напомнил, что массовые прогулки сделают бессмысленными предпринятые меры ограничений и профилактики коронавируса.

«Именно поэтому прошу вас как главный врач стационара, через который за это время прошли порядка 10 тыс. пациентов, и как житель нашего города, который находился в изоляции от семьи, помнить о социальной дистанции и мерах предосторожности в виде ношения масок и перчаток», - цитирует Агентство городских новостей «Москва» медика.

Напомним, возможность гулять по графику и заниматься спортом не требует получения пропуска.









