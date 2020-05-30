Главврач больницы им Филатова призвал москвичей носить маски и перчатки вне дома
График прогулок, который начинает действовать в Москве с 1 июня, снизит риск для горожан заразиться COVID-19 на улице. Главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко напомнил москвичам, что отмена ограничений – не повод одновременно всем покидать свои дома. \
Вечорко напомнил, что массовые прогулки сделают бессмысленными предпринятые меры ограничений и профилактики коронавируса.
«Именно поэтому прошу вас как главный врач стационара, через который за это время прошли порядка 10 тыс. пациентов, и как житель нашего города, который находился в изоляции от семьи, помнить о социальной дистанции и мерах предосторожности в виде ношения масок и перчаток», - цитирует Агентство городских новостей «Москва» медика.
Напомним, возможность гулять по графику и заниматься спортом не требует получения пропуска.
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