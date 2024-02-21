Главу Всероссийского общества глухих арестовали по делу о растрате

Иванов пробудет под стражей до 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступления по статье о присвоении или растрате (160 УК РФ).

В инстанции заявили, что Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности общества. Сумма причиненного ущерба не называется.

Сотрудники правоохранительных органов 20 февраля задержали Иванова и ряд сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих, напоминает «Радиоточка НСН».

