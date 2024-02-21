Главу Всероссийского общества глухих арестовали по делу о растрате
Мещанский суд Москвы арестовал главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова, обвиняемого в растрате. Об этом пишет РИА Новости.
Иванов пробудет под стражей до 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступления по статье о присвоении или растрате (160 УК РФ).
В инстанции заявили, что Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности общества. Сумма причиненного ущерба не называется.
Сотрудники правоохранительных органов 20 февраля задержали Иванова и ряд сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru