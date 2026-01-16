Задержан подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре
16 января 202616:24
Подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре был задержан следственными органами. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о преподавателе Центра профессиональной подготовки МВД, которые подозревается в превышении должностных полномочий во время учебного занятия.
Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.
Ранее в центре подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошёл взрыв светошумовой гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин
- Тяжело смотреть: Почему в России не будут снимать вертикальное кино
- Что грозит за стрельбу по колесам Porshe при задержании в Балашихе
- Задержан подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре
- Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога почти в $800 тысяч
- Медведев: В 2025 году контракты с Минобороны заключили свыше 422 тысяч человек
- Как в СССР: АвтоВАЗ нарастит продажи через госзаказ
- Песков: Россия ценит усилия США по урегулированию на Украине
- Министр энергетики Украины заявил, что в его кабинете нет отопления
- Путин обсудил с Пезешкианом обстановку в Иране
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru