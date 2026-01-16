Задержан подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре

Подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре был задержан следственными органами. Об этом сообщает RT.

До 18 человек выросло количество пострадавших при взрыве в центре МВД в Коми

Уточняется, что речь идёт о преподавателе Центра профессиональной подготовки МВД, которые подозревается в превышении должностных полномочий во время учебного занятия.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в центре подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошёл взрыв светошумовой гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: mosobl.sledcom.ru
