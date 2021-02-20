Главу ТГК-2 задержали в Москве

Гендиректор ПАО “Территориальная генерирующая компания №2” (ТГК-2) Надежда Пинигина задержана в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Правоохранительные органы подозревают ее в «экономических преступлениях».

В пресс-службе СУ СКР по Архангельской области отказались комментировать задержание. Отмечается, что Пинигину этапируют из Москвы в Архангельск.

Глава Щербиновского района Кубани опроверг сообщение о своем задержании

ТГК-2 обеспечивает теплом и электроэнергией Северо-Западный и Центральный федеральный округи. Она занимается реализацией пара и горячей воды, а также производством электрической и тепловой энергии.



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ФОТО: pixabay.com
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