Глава Щербиновского района Кубани опроверг сообщение о своем задержании

Руководитель Щербинского района Кубани Алексей Беликов сообщил, что не был задержан правоохранительными органами. Информация о его задержании не соответствует действительности, передает РБК Краснодар. Политик заявил, что находится на совещании в станице Новощербиновской.

Ранее РБК Краснодар сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Беликов был задержан.