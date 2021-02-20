Глава Щербиновского района Кубани опроверг сообщение о своем задержании
Руководитель Щербинского района Кубани Алексей Беликов сообщил, что не был задержан правоохранительными органами. Информация о его задержании не соответствует действительности, передает РБК Краснодар. Политик заявил, что находится на совещании в станице Новощербиновской.
Ранее РБК Краснодар сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Беликов был задержан.
Накануне сотрудники МДВ задержали главу Ейского района Кубани Виктора Ляхова и двух его заместителей. Также сообщалось об обысках в администрациях 15 муниципалитетов Кубани.
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