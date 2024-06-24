Главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности

Он напомнил, что Омарова также исключили из партии «Единая Россия».

«Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учётом степени его вины или участия... я не буду - это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной», - заключил Меликов.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник. Как утверждает источник RT, чиновник знал о террористических и экстремистских взглядах родственников.

