Главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах, был освобождён от должности. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
Он напомнил, что Омарова также исключили из партии «Единая Россия».
«Какие-то вещи, которые можно прокомментировать с учётом степени его вины или участия... я не буду - это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной», - заключил Меликов.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник. Как утверждает источник RT, чиновник знал о террористических и экстремистских взглядах родственников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН осудили применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь
- Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине
- Известный ресторатор Перельман назвал минусы русской кухни
- Главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности
- Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции
- «Зенит» купил у «Крыльев Советов» Горшкова
- СМИ: Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине
- Разработчики игры «Клуб романтики» объявили об уходе из России
- Родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации
- В Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru