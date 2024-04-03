Главу «Россети Северный Кавказ» заподозрили в хищении 2,8 млрд рублей

Арестованного по делу о мошенничестве главу компании «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

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Мухумаева заподозрили в хищении денежных средств в составе организованной преступной группы.

«Похитил денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», на сумму около 2,8 млрд рублей», - говорится в заявлении пресс-службы.

В конце марта в Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Экс-чиновника подозревают в коррупции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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