Главу «Россети Северный Кавказ» заподозрили в хищении 2,8 млрд рублей
Арестованного по делу о мошенничестве главу компании «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении около 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.
Мухумаева заподозрили в хищении денежных средств в составе организованной преступной группы.
«Похитил денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», на сумму около 2,8 млрд рублей», - говорится в заявлении пресс-службы.
В конце марта в Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Экс-чиновника подозревают в коррупции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru