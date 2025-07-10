Главу РАЭК Гребенникова могут арестовать по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте по делу о государственной измене в отношении мужчины, имя и инициалы которого совпадают с данными главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Соответствующая карточка размещена в судебной базе.

По данным СМИ, уголовное дело по статье о госизмене могло быть возбуждено после обысков, проведенных в рамках расследования о попытке сбыта наркотиков. В конце мая Тверской суд Москвы приговорил Гребенникова к наказанию по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.