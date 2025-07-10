Главу РАЭК Гребенникова могут арестовать по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте по делу о государственной измене в отношении мужчины, имя и инициалы которого совпадают с данными главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова. Соответствующая карточка размещена в судебной базе.
По данным СМИ, уголовное дело по статье о госизмене могло быть возбуждено после обысков, проведенных в рамках расследования о попытке сбыта наркотиков. В конце мая Тверской суд Москвы приговорил Гребенникова к наказанию по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере.
Сергею Гребенникову 38 лет. Он окончил Международную академию бизнеса и управления, работал в сфере интернет-коммуникаций и PR.
С 2022 года он возглавляет РАЭК — объединение, в которое входят более 150 участников цифрового рынка, включая IT-компании, операторов и профильные образовательные организации, передает «Радиоточка НСН».
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