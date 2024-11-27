Главу Минтранса Ростовской области подозревают в нарушении закона об оружии
Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональных судов.
Ему предъявлено обвинение по статье 222 УК, касающейся незаконного хранения или ношения оружия и боеприпасов.
Кушнарева также подозревают в получении взятки в размере 27 млн рублей. Вместе с ним задержан его заместитель Дмитрий Мамелко.
Судебное заседание состоялось в среду. Мера пресечения была избрана по делу, связанному с предполагаемым нарушением закона о хранении и ношении оружия, передает «Радиоточка НСН».
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