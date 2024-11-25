Ростовский вице-губернатор Кушнарев и его заместитель задержаны силовиками
Силовики задержали вице-губернатора Ростовской области, министра транспорта Виталия Кушнареваи и его заместителя Дмитрия Мамелко. Это подтвердил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций субъекта Сергей Тюрин.
Он заверил, что региональные власти оказывают абсолютное содействие правоохранительным органам. Ростовский Минтранас функционирует в штатном режиме.
Кушнарев занял пост замгубернатора в июне 2024 года, до этого его избрали депутатом Госдумы в 2021 году, там он входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. Перед этим в течении шести лет он возглавлял администрацию Ростова-на-Дону.
По данным СМИ, оба чиновника задержаны с поличным при получении взятки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кушнарев согласился с предъявленным обвинением, его заместитель - нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин выделит 20 регионам более 650 млн рублей на соцконтракты
- Суд в Москве продлил арест блогерам Чекалиным
- Ростовский вице-губернатор Кушнарев и его заместитель задержаны силовиками
- Сенатор Епифанова: Летом 2025 года может появиться ипотека для врачей и учителей
- В Грузии заявили, что президентские выборы должны состояться в 2024 году
- Руководители компаний «Яковлев» и «Туполев» покинут свои посты
- В Вильнюсе жители не пострадали в районе падения грузового самолета DHL
- В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
- Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей водой в школе в Москве
- Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru