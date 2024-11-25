Ростовский вице-губернатор Кушнарев и его заместитель задержаны силовиками

Кушнарев занял пост замгубернатора в июне 2024 года, до этого его избрали депутатом Госдумы в 2021 году, там он входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. Перед этим в течении шести лет он возглавлял администрацию Ростова-на-Дону.

По данным СМИ, оба чиновника задержаны с поличным при получении взятки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кушнарев согласился с предъявленным обвинением, его заместитель - нет.

