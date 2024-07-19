Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест
Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия постановил отправить директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) Российского университета дружбы народов Ярослава Станишевского под домашний арест, сообщает РИА Новости.
Из данных судебной картотеки следует, что Ярославу Станишевскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, что может привести к наказанию вплоть до десяти лет лишения свободы.
Следствие утверждает, что Станишевский вместе с другими участниками похищал средства, предназначенные для субсидий по программам, предоставляя организациям ложные сведения о критериях участия.
В суде уточнили, что обвиняемому запрещено покидать место жительства и менять его без разрешения следователя. Также ему запрещено общаться с посторонними лицами, кроме своей защиты и близких родственников, проживающих с ним, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru