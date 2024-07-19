Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест

Следствие утверждает, что Станишевский вместе с другими участниками похищал средства, предназначенные для субсидий по программам, предоставляя организациям ложные сведения о критериях участия.

В суде уточнили, что обвиняемому запрещено покидать место жительства и менять его без разрешения следователя. Также ему запрещено общаться с посторонними лицами, кроме своей защиты и близких родственников, проживающих с ним, передает «Радиоточка НСН».

