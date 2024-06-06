Главу «Империи сильнейших ведьм» отправили в СИЗО
Ивантеевский районный суд Московской области отправил в СИЗО руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что женщина, которую последователи называли Алена Полынь, обвиняется в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Суликову до 4 августа.
Отмечается, что в ходе заседания обвиняемая упала в обморок. Прибывшие в суд медики оказали ей необходимую помощь.
Ранее сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев заявил спецкору «Радиоточке НСН», что Суликова 25 лет призывала сжигать иконы, убивать священников и издевалась над верующими людьми.
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