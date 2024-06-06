Главу «Империи сильнейших ведьм» отправили в СИЗО

Уточняется, что женщина, которую последователи называли Алена Полынь, обвиняется в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Суликову до 4 августа.

Отмечается, что в ходе заседания обвиняемая упала в обморок. Прибывшие в суд медики оказали ей необходимую помощь.

Ранее сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев заявил спецкору «Радиоточке НСН», что Суликова 25 лет призывала сжигать иконы, убивать священников и издевалась над верующими людьми.

