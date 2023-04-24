CNN уволил телеведущего Дона Лемона после 17 лет работы

Журналист вел утренний эфир телеканала. Недавно ведущий оказался в центре скандала после заявлений о том, что 51-летний политик Никки Хейли «прошла пору расцвета».

Издание New York Post утверждает, что у Лемона не сложились отношения с партнершей по эфиру Кейтлин Коллинс.

Телеканал «Соловьев Live» предложил работу ушедшему с Fox News журналисту Такеру Карлсону, сообщает «Радиоточка НСН».

