CNN уволил телеведущего Дона Лемона после 17 лет работы
24 апреля 202323:11
Ведущий CNN Дон Лемон получил уведомление об увольнении после 17 лет сотрудничества, сообщается на сайте телеканала.
Журналист вел утренний эфир телеканала. Недавно ведущий оказался в центре скандала после заявлений о том, что 51-летний политик Никки Хейли «прошла пору расцвета».
Издание New York Post утверждает, что у Лемона не сложились отношения с партнершей по эфиру Кейтлин Коллинс.
Телеканал «Соловьев Live» предложил работу ушедшему с Fox News журналисту Такеру Карлсону, сообщает «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru