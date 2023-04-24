CNN уволил телеведущего Дона Лемона после 17 лет работы

Ведущий CNN Дон Лемон получил уведомление об увольнении после 17 лет сотрудничества, сообщается на сайте телеканала.

Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News

Журналист вел утренний эфир телеканала. Недавно ведущий оказался в центре скандала после заявлений о том, что 51-летний политик Никки Хейли «прошла пору расцвета».

Издание New York Post утверждает, что у Лемона не сложились отношения с партнершей по эфиру Кейтлин Коллинс.

Телеканал «Соловьев Live» предложил работу ушедшему с Fox News журналисту Такеру Карлсону, сообщает «Радиоточка НСН».

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