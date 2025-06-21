В МИД опровергли слухи о наличии у Захаровой гражданства США

Сведения о наличии гражданства США у официального представителя МИД России Марии Захаровой не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале министерства.

«Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери», - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что такие слухи неоднократно были опровергнуты. Как указали в МИД, все вбросы объединяет отсутствие фактов и «злонамеренный циничный вымысел», а «разоблачители» выражают личные обиды.

Ранее в МИД назвали фейком заявление о поддержке Китаем 30-дневного прекращения огня на Украине, предложенного Киевом, Евросоюзом и США.

