Главу «Альянса учителей» арестовали на 7 суток за призывы к протестам

Лидер "Альянса учителей" Даниил Кен получил семь суток административного ареста за пост с призывами к участию в митингах, а также с критикой педагогов, "запугивавших" учеников накануне несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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По данным следствия, вечером 21 января Кен во "ВКонтакте" опубликовал сообщение с критикой учителей, "запугивающих школьников и студентов" накануне несогласованных митингов. Кен также призывал к участию в митинге на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

Несанкционированные акции прошли по всей стране 23 и 31 января. Причиной стал арест оппозиционера Алексея Навального после его возвращения в страну.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургНесанкционированный МитингАрест
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