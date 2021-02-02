Главу «Альянса учителей» арестовали на 7 суток за призывы к протестам

По данным следствия, вечером 21 января Кен во "ВКонтакте" опубликовал сообщение с критикой учителей, "запугивающих школьников и студентов" накануне несогласованных митингов. Кен также призывал к участию в митинге на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

Несанкционированные акции прошли по всей стране 23 и 31 января. Причиной стал арест оппозиционера Алексея Навального после его возвращения в страну.

