Главу «Альянса учителей» арестовали на 7 суток за призывы к протестам
Лидер "Альянса учителей" Даниил Кен получил семь суток административного ареста за пост с призывами к участию в митингах, а также с критикой педагогов, "запугивавших" учеников накануне несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, вечером 21 января Кен во "ВКонтакте" опубликовал сообщение с критикой учителей, "запугивающих школьников и студентов" накануне несогласованных митингов. Кен также призывал к участию в митинге на Сенатской площади Санкт-Петербурга.
Несанкционированные акции прошли по всей стране 23 и 31 января. Причиной стал арест оппозиционера Алексея Навального после его возвращения в страну.
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