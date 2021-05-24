Главреда Baza задержала полиция
Главного редактора Baza Никиту Могутина задержала полиция вечером 23 мая в Москве. Об этом Могутин рассказал в своем Telegram-канале.
Силовики остановили автомобиль журналиста и заявили Могутину, что он проходит по ориентировке, пишет ФАН. Главного редактора доставили в ОВД «Китай-город» и продержали там около часа. Могутин посчитал, что его могли задержать за работу на апрельской несанкционированной акции в Москве.
Журналиста отпустили с обязательством явиться в отделение полиции 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что тогда же объяснят причину его задержания. По словам Могутина, инспектор сам не знал, за что журналиста отвезли в ОВД, сообщила Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит полеты над Белоруссией
- Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Демографический рейтинг регионов РФ
- Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
- В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков
- Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
- Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась почти в 10 раз
- Названы самые востребованные в России профессии
- Украина предложила изменить правила Евровидения из-за России
- Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19
- Главреда Baza задержала полиция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru