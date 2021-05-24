Главреда Baza задержала полиция

Главного редактора Baza Никиту Могутина задержала полиция вечером 23 мая в Москве. Об этом Могутин рассказал в своем Telegram-канале.

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Силовики остановили автомобиль журналиста и заявили Могутину, что он проходит по ориентировке, пишет ФАН. Главного редактора доставили в ОВД «Китай-город» и продержали там около часа. Могутин посчитал, что его могли задержать за работу на апрельской несанкционированной акции в Москве.

Журналиста отпустили с обязательством явиться в отделение полиции 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что тогда же объяснят причину его задержания. По словам Могутина, инспектор сам не знал, за что журналиста отвезли в ОВД, сообщила Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваЗадержаниеЖурналистикаПолиция
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